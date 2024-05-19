أمير الباحة .. البيئة تحتفي غداً باليوم العالمي للنحل

المناطق_واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع جمعية النحالين التعاونية بالمنطقة غداً، احتفالاً باليوم العالمي للنحل الذي يوافق الـ 20 من مايو الحالي تحت شعار “ملتزمون بالعمل مع الشباب لحماية النحل”.

ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم، برعاية سمو أمير المنطقة، مؤكداً أن الاحتفال بهذا اليوم في مقر الجمعية يأتي تقديراً للجهود التي بذلها معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي في تدريب الشباب، حيث درب أكثر من 3000 من الشباب والشابات ودعمهم بمشاريع ناشئة بالتعاون مع شركاء نجاحها، حيث يُراد من اليوم العالمي للنحل لعام 2024م، التركيز على إدراك الدور المحوري الذي بإمكان الشباب الاضطلاع به لمعالجة التحديات التي يواجهها النحل وسائر الملقّحات، وتسلّيط الضوء على أهمية إشراك الشباب في تربية النحل والجهود الرامية إلى صون النحل، مع الإقرار بدورهم كقيّمين في المستقبل على بيئتنا.

وأوضح أن الهدف من اختيار شعار “ملتزمون بالعمل مع الشباب لحماية النحل” هذا العام لتوعية الشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة بالدور الأساسي الذي يؤدّيه النحل في الزراعة، والتوازن الإيكولوجي، وصون التنوع البيولوجي، ومن خلال إشراك الشباب في أنشطة تربية النحل، والمبادرات التعليمية، وجهود الدعوة الذي يمكننا إلى إلهام جيل جديد من القادة البيئيين وتمكينهم لكي يُحدثوا تأثيرًا إيجابيًا في العالم، ومن شأن تشجيع قيام نظم زراعية أكثر تنوّعًا والحد من الاعتماد على المواد الكيميائية السامة أن يسهّل زيادة التلقيح، ويمكن لهذا النهج أن يحسّن جودة الأغذية وكميّتها وأن يعود بالنفع على الإنسان والنظام الإيكولوجي على السواء.