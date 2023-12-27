أمير الباحة: الخطاب الملكي جاء مترجمًا للمكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة في المجتمع الدولي وصنع القرار العالمي

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله – خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى, الذي تناولَ فيه مجمل السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

وقال: إن الخطاب جاء مترجمًا للمكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة في المجتمع الدولي، وصنع القرار العالمي وتجسيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من حرص وسعي دائم لتنمية هذا الوطن وأبنائه وهو ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل على جميع المستويات ونهضة غير مسبوقة وفق رؤية واضحة وخطة طموحة تستهدف تنمية الإنسان، وتعزيز أمن واستقرار الوطن، وتحقيق النماء والازدهار ودعم الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال.

وسأل سموه -الله عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.