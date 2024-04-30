أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، التقرير السنوي لأعمال شرطة المنطقة والإدارات التابعة للعام 2023.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة الباحة اللواء سالم بن هياف القرقاح، الذي قدم شرحاً عن ماتضمنه التقرير من إحصائيات شاملة للبلاغات الأمنية بالمنطقة ومجهودات الحملات الأمنية بما في ذلك الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات .

ونوه سموه بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة ومحافظاتها وما يقدمونه من برامج توعوية للمواطن والمقيم كانت ذات أثر إيجابي -ولله الحمد-، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وتقديم أفضل الخدمات وفق الخطط الأمنية المتبعة.