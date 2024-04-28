أمير الباحة يتسلم تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة عن الحالة المطرية

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريرًا عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية وخطط الطوارئ المنفذة لسلامة مرتادي الطريق.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي وعددًا من قيادات الفرع، واستمع سموه لشرح عن جهود الفرع المنفذة خلال الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة والاستعدادات اللازمة لمثل هذه الحالات.

وأشاد سمو أمير الباحة خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في فرعها بالمنطقة لرفع وتحسين جودة الطرق, موجهًا بمضاعفة الجهود وتذليل جميع الصعاب أمام مستخدمي جميع الطرق بالمنطقة وأخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مستخدميها.

من جهته عبر المهندس المالكي عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته الدائمة برفع مستوى السلامة على الطرق واهتمامه بجودة الأداء في جميع الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة.