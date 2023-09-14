أمير الباحة يتسلّم تقريراً مفصلاً عن الحركة الرياضية بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً مفصلاً عن الحركة الرياضية في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة سلطان بن حسن آل شايع وعددًا من قيادات الفرع، حيث قدم آل شايع شرحًا عما تضمنه التقرير من منجزات للأنشطة الرياضة وأوضاع أندية المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات مدينة الملك سعود الرياضية لإقامة مباراة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، ودوري الدرجة الأولى ( يلو ) ودوري منطقة الباحة في مختلف الألعاب.

وأشاد سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بجهود فرع وزارة الرياضة في إثراء الحركة الرياضية بالمنطقة.

من جانبه قدم مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، لسمو أمير المنطقة شكره وامتنانه على توجيهاته المستمرة ومتابعته أولاً بأول لجميع أعمال الفرع وكل ما من شأنه النهوض برياضة المنطقة.