أمير الباحة يتسلّم تقرير الدفاع المدني عن الحالة المطرية في المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن حصيّد العنزي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير الخاص بالحالة المطرية والموسمية والسيول التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مستمعًا لشرحٍ عن الحالة وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة خلالها.

ونوه سمو أمير الباحة بجهود مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول، وما تحقق من تجاوز لها بفضل الله ثم بتضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف دوريات السلامة والدوريات الأمنية والمرور وتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين في عبور الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم.