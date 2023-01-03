أمير الباحة يتسلّم تقرير رابطة الهواة لكرة القدم بالمنطقة لعام 2022م

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الختامي لدوري رابطة الهواة لكرة القدم بالمنطقة لعام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم بمنطقة الباحة سعدي بن عوض الزهراني، بحضور مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة سلطان بن حسن آل شايع، يرافقهم عددٌ من أعضاء مجلس الرابطة.

ونوّه سموّه بما تقدمه الرابطة من مشاركات وبرامج متعددة تخدم جميع الهواة على مستوى المنطقة ومحافظاتها، مؤكداً على أهمية تقديم البرامج التي تكون أساساً لإنتاج طاقات شابة جديدة ومكتشفة لتنمية مهاراتها والإسهام في دخولها للأندية الرياضية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الزهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من خلال متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الدائمة لدعم برامج الرابطة في جميع محافظات المنطقة .