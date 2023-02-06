أمير الباحة يتفقد محافظة الحجرة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، خلال زيارته التفقدية التي قام بها اليوم لمحافظة الحجرة بالقطاع التهامي، مشائخ القبائل ومديري الجهات ورؤساء المراكز بالمحافظة , وعددا من المواطنين والمراجعين الذين قدموا لسموه احتياجاتهم.

وأكد سموه حرص الحكومة الرشيدة – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الراحة والرفاهية للمواطن.

من جانبهم عبر أهالي الحجرة عن شكرهم لسمو أمير الباحة على زيارته للمحافظة والالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم، مثمنين حرصه الدائم على تفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات المنطقة ومتابعته الميدانية للمشاريع لتحقيق المزيد من الخدمات التنموية.

إثر ذلك شاهد سمو أمير منطقة الباحة توقيع اتفاقية تنفيذ مبادرة كرام لعلاج الأيتام بمنطقة الباحة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة وفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة التي تهدف الى خدمة المرضى من أيتام المنطقة المسجلين في الجمعيات الخيرية من خلال الجهات الصحية الخاصة في المنطقة بشكل مجاني.

بعد ذلك زار سموه الشيخ سعد الطيار وابنه شيخ قبيلة الشغبان أحمد بن سعد الطيار، بمنزله بمحافظة الحجرة، , وناقش معهم الخدمات العامة المقدمة .

وفي ختام الزيارة أعرب سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، عن سعادته بالالتقاء بالمواطنين في محافظاتهم للاطلاع على طلباتهم واحتياجاتهم، منوهاً بما تحظى به جميع مناطق المملكة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من منظومة خدمات متكاملة لتحقيق راحة المواطنين، مؤكداً أن جميع مطالب المواطنين ستكون محل اهتمامه شخصياً والجهات المعنية، وسيتم العمل على حلها بمشيئة الله.