أمير الباحة يدشن مبادرة “بيئتنا غير في باحة الخير”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، وبالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، مبادرة “بيئتنا غير في باحة الخير”, التي يقيمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وتهتم المبادرة بالمجال البيئي ونظافة المتنزهات والأماكن العامة مثل مجاري الأودية وضفاف السدود والمواقع التاريخية والأثرية من خلال تفعيل دور العمل التطوعي للقيام بحملات تطوعية لتنظيف وإزالة المخلفات عن أهم المواقع الطبيعية بمنطقة الباحة التي يرتادها الأهالي والزوار من خارج المنطقة.

وتهدف إلى المحافظة على المواقع الطبيعية وتحسين المشهد الحضاري لتلك المواقع، والمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية وتعزيز قيم الفخر والاعتزاز بتاريخ المنطقة، مع تعزيز ثقافة المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على البيئة والمواقع الطبيعية والأثرية، وتفعيل دور العمل التطوعي بالمنطقة، والارتقاء بجودة المواقع الطبيعية والتاريخية بوصفها المورد السياحي الأبرز في منطقة الباحة.

وأكد سموه أهمية العمل التطوعي ودوره في المجتمع، مضيفًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت مشكورة على تطوير مفهوم العمل التطوعي وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع متطلعاً إلى دور أكبر من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي بالعمل على إيجاد الفرص التطوعية من خلال برامج متنوعة تستوعب جميع الراغبين في خدمة مجتمعهم.