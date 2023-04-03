أمير الباحة يدشن مبنى الشؤون الفنية المركزية ومشروع تنفيذ مباني الدفاع المدني بكراء الحائط

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، مبنى الشؤون الفنية المركزية بالمنطقة ومشروع تطوير موقع الدفاع المدني بمركز كرا الحائط.

جاء ذلك خلال لقاءه بمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء هاني بن إبراهيم الزرقي وعدد من قيادات الدفاع المدني، حيث قدم اللواء الزرقي شرحاً عن أهداف المشاريع التي تم تدشينها وتفاصيلها والتكاليف المالية والطاقة الاستيعابية لكل مشروع.

فيما استعرض سموه التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة للعام 2022م المتضمن التوجه الإستراتيجي وموجز الأداء وأبرز الأعمال والإنجازات، كما اطلع على تقرير الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة وماتم اتخاذه من إجراءات استباقية مع الجهات المساندة لأعمال وتدابير الدفاع المدني وكذلك تواجُد الفرق في المواقع الحرجة المحددة مسبقاً ومباشرة البلاغات وتفعيل دور المتطوعين في نشر التوعية.

وثمّن الأمير حسام بن سعود جهود رجال الدفاع المدني بالمنطقة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وما يقدمونه من خدمات إنسانية متميزة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وفي الختام عبّر اللواء الزرقي عن شكره لسمو أمير الباحة على اهتمامه وتواصله الدائم في متابعة الأعمال الميدانية وحرصه على تسهيل جميع الإجراءات لتقديم خدمات الدفاع المدني في جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة.