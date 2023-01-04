أمير الباحة يدشن مشروعات صحية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 131 مليونًا

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمقر إمارة المنطقة اليوم , وبحضور معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل , عددا من المشاريع الإنشائية والتطويرية الصحية في المنطقة بتكلفة تجاوزت 131 مليون و900 الف ريال.

وشاهد سموه ومعالي وزير الصحة , عرضاً مرئياً عن تلك المشروعات التي تضمنت المشاريع الإنشائية البالغ عددها (13) مشروعاً، والمشاريع التطويرية البالغة (5) مشاريع، منها: مشروعات تطوير وتجهيز أقسام العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بالباحة المرحلة الثانية، واستيفاء معايير الأمن والسلامة في مستشفيات المنطقة، ومشروع تطوير قسم الطوارئ، وقسم الأطفال في مستشفى قلوة، ومشروع تطوير مبنى الإمداد والشؤون الهندسية “صحة الباحة”، ومشروع تطوير 3 مراكز صحية ضمن التحسينات المحدودة للمراكز الصحية، ومشاريع إنشاء (11) مركزًا صحيًا، ومشروع إنشاء سكن العاملين في مستشفى القرى، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات (131.933.674) ريالاً.

وتضمن العرض ما حققته صحة الباحة من الاعتمادات من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، حيث تم اعتماد (4) مستشفيات، و(17) مركزًا صحيًا، إضافة إلى اعتماد (15) برنامجًا لبرامج الزمالة السعودية، واعتماد مركز المهارات والمحاكاة للشؤون الأكاديمية والتدريب، كما تم عقد (3) مؤتمرات بساعات تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ونوه سمو الأمير حسام بن سعود بما تم تدشينه من مشروعات صحية هدفها الأول تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة ، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة- اعزها الله – من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الصحي وكل ما يحقق الرفاهية لمواطني هذه البلاد المباركة.

وثمن متابعة معالي وزير الصحة للمشروعات الصحية بالمنطقة وإنجازها لخدمة الأهالي، مشيداً يجهود منسوبي صحة الباحة لتحقيق كل ما من شأن الرقي بالخدمات الصحية في المنطقة.

حضر التدشين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير الشهراني.