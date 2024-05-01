أمير الباحة يرأس اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة، لاستعراض التقارير الخاصة بمتابعة الخدمات وسير أعمال الجهات الحكومية بالمحافظات.

وأشاد سموه في مستهل الاجتماع , بالنتائج الإيجابية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومؤشراتها، التي أضحت واقعًا يلمسه الجميع على أرض الواقع بعد مسيرة ثمانية سنوات نحو تحقيق الرؤية ، ومنها ارتفاع عدد الزيارات السياحية بالمملكة إلى 106 ملايين زيارة في عام 2023م، وتحقيق المملكة للمرتبة الثانية عالميًا في نمو السياح الدوليين للعام نفسه , وهو ما انعكس على زيادة عدد الزيارات السياحية لمنطقة الباحة كأحد الوجهات السياحية المميزة بالمملكة ، وهو ما يقتضي تضافر الجهود ودعم كل أوجه التكامل بين القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى القطاع التعاوني وغير الربح لرفع الاستعدادات لموسم الصيف القادم مع التأكيد على ضرورة الجولات الميدانية والرفع بتقارير المتابعة أولا بأول.

‎وأكد سمو أمير الباحة أهمية الدور المناط بمحافظي المحافظات إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، منوهًا بما حظيت به المنطقة من اهتمام من القيادة الحكيمة , أسهم إيجابًا في تطورها في مختلف المجالات لتقديم الخدمات العامة والرفاهية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كل ما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية.