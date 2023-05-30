أمير الباحة يرأس اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة

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رأَس صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، اجتماع محافظي المحافظات، بحضور قيادات الإمارة.

وافتتح سموه الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أهمية العمل على تطوير المحافظات والمراكز اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً ورفع كفاءة الخدمات العامة، ومتابعة سير عمل الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينهم؛ لتعزيز تنمية المنطقة بجميع مجالاتها، وتحقيق أفضل المستويات من الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، توازياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

وأكد أهمية الدور المناط بمحافظي المحافظات إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، منوهاً بما حظيت به المنطقة من اهتمام من القيادة أسهم إيجاباً في تطورها في مختلف المجالات لتقديم الخدمات العامة والرفاهية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

ودعا سموه إلى إيجاد الفرص الاستثمارية النوعية بالمحافظات وبذل المزيد من الجهود التطويرية بما ينعكس على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى، وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة كل ما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستوى سير عمل الاجهزة الحكومية.