أمير الباحة يرأس اجتماع مناقشة المشاريع التنموية لأمانة المنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , بمقر الإمارة اليوم، الاجتماع الدوري لاستعراض المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، وعدد من قيادات الأمانة, وذلك ضمن أعمال غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة.

وأكد سموه خلال الاجتماع، على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية المتميزة للمدن والمحافظات والمراكز والقرى في المنطقة، وسرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، التي تجسد دعم القيادة الرشيدة وحرصها على الاستمرار في تنفيذ خطط معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وأن يتم طلب الميزانيات اللازمة مشيراً إلى أن الإمارة تقدم كل الدعم والتمكين وتتابع المنجزات المتحققة من خلال غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة.

بعد ذلك قُدّم عرض مرئي يوضّح حالة المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة, كما استعرض سموّه سير مشروعات الأمانة والبلديات ومنجزات خطط معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

من جانبه أوضح الدكتور السواط أن عدد المشاريع للعام الحالي 2023م بلغ 112 مشروعاً, بقيمة إجمالية تجاوزت 739 مليون ريال وبنسبة إنجاز تقارب 63٪, مثمناً لسمو أمير المنطقة اهتمامه وحرصه على دعم القطاع البلدي بالمنطقة وتقديم أفضل الخدمات البلدية المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة.