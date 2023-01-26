أمير الباحة يرأس اجتماع مناقشة مشاريع وزارة الداخلية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مقر الإمارة اليوم، اجتماع مناقشة مشاريع وزارة الداخلية بالمنطقة، التي تشرف عليها وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية والمدرجة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

وفي بداية الاجتماع، نوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به القطاعات التطويرية والتنموية من قبل القيادة الحكيمة بما يسهم في تطوير وتنمية جميع مناطق المملكة، مشيداً بتضافر الجهود والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات في المنطقة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية والتطوير، مشدداً على أهمية استمرار تعاون الجهات لتنفيذ المشروعات التنموية الشاملة التي تشهدها المنطقة والحرص على استدامة المشاريع التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض سمو أمير الباحة خلال الاجتماع أبرز المراحل التي تحققت وخطط سير الأعمال ومراحل إنجاز مشاريع التطوير الشاملة ومنها مشروع معسكر قوات الطوارئ بالمنطقة, مشروع مدينة تدريب الأمن العام, ومشروع إدارة مرور , وكذلك مشروع شرطة المنطقة, وعدد من المشاريع الأخرى.