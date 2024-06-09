أمير الباحة يرأس الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لصيف عام 1445هـ

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رأَس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لصيف منطقة الباحة، الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لصيف هذا العام 1445هـ تحت شعار “صيّف في الباحة تراها أروق” ، بحضور جميع أعضاء اللجنة العليا.

واستهل الاجتماع بكلمة أكد خلالها حرص القيادة الرشيدة على تقديم الخدمات للأهالي والزوار في جميع المواقع، مؤكداً على الجميع أهمية رفع مستوى تقديم الخدمات السياحية، خصوصاً مع تميز صيف هذا العام باعتدال الأجواء وتوفر غطاء نباتي مميز، لما شهد هذا العام من أمطار خير وبركة أسهمت في إظهار ما تكتنزه من جمال للطبيعة.

وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإبراز مواقعها السياحية المتعددة، مع تقديم الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات السائح والمصطاف من برامج وفعاليات تهتم بالثقافة والفنون والتراث وبرامج العمل المجتمعي مع إبراز برامج التسويق والجذب السياحي، ورفع مستوى فعاليات الترفيه بما يتوافق مع ذائقة الزوار، إضافة إلى تفعيل البرامج الرياضية والصحية والبيئية وتكثيف مهرجانات خيرات الباحة ومنتوجاتها الزراعية، مع أهمية تعزيز الجوانب الإيجابية وإخراج صيف هذا العام بما يتطلع إليه زوار وأهالي المنطقة، والحرص على تنفيذ فعاليات جديدة مواكبة وموجهة للطفل والأسرة والشباب.

واستُعرِضت خلال الاجتماع الجهود المرتقبة التي تشتمل على أكثر من 500 فعالية تستهدف المحافظات التي من المتوقع أن يرتفع فيها عدد الزوار إلى أكثر من 2.5 مليون زائر.