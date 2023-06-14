أمير الباحة يرعى توقيع اتفاقيتين للعناية بالمساجد وترميم المنازل

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، توقيع اتفاقيتين تهتم الأولى بمساجد المنطقة فيما تهتم الاتفاقية الثانية بترميم المنازل، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق، ومدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة نواف الغامدي.

وشهد سموه توقيع اتفاقية بين مؤسسة المجدوعي الخيرية، وجمعية ترميم الخيرية، وتهدف إلى تأسيس جمعية ترميم المساكن بمنطقة الباحة.

كما تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة المجدوعي الخيرية وجمعية العناية بمساجد منطقة الباحة، وتهدف إلى دعم مصاريف الخطط التشغيلية للجمعية، وتحديد المشاريع الخاصة بترميم المساجد وتنفيذها، والتسويق الإعلامي للبرامج التي تقدمها الجمعية، ومساعدتها في التخطيط والتطوير.