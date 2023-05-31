أمير الباحة يرعى حفل إطلاق برنامج الإبداع والإبتكار بإمارة المنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، حفل إطلاق برنامج الإبداع والابتكار بإمارة المنطقة الباحة.

ويعد البرنامج أحد البرامج الطموحة التي تهدف إلى لتعزيز ثقافة الإبداع والإبتكار بالإمارة وتسخيرها لتحقيق منظومة عمل مؤسسي متميز استناداً على أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية.

بعد ذلك شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ البرنامج.

من جانبه أوضح رئيس برنامج الإبداع والإبتكار بإمارة المنطقة نواف المحمدي أن رؤية البرنامج الذي وجه سمو أمير الباحة بتنفيذه، ترتكز على أن تكون إمارة المنطقة مُمكّنة للإبداع والابتكار ورائدة في الحلول والخدمات والمبادرات التطويرية النوعية بالاعتماد على أيدي أبنائها وبالشراكة مع مختلف الجهات، والمساهمة في تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات ونشر وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وترسيخها مع زيادة الرضا الوظيفي وتعزيز السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل.

وبين أن البرامج يهتم بالاستثمار الأمثل للموارد وتمكين جميع منسوبيها من المشاركة في مسيرة التطوير معتمدة على إيجاد نموذج قابل للتطوير والتعميم للارتقاء بالعمل المؤسسي في المنطقة، مفيداً إلى أن خطة العمل في مرحلتها الأولى من البرنامج تعتمد على تحقيق التهيئة اللازمة مع منسوبي الإمارة وتحليل وتحديد الجدارات وبدء تطوير الأداء التشغيلي وتنظيم مخرجات ومبادرات التطوير الأساسية حيث تم اختيار أفضل الكفاءات المتخصصة في كل مجال لاعتماد التدريب التطبيقي المرتبط بالمخرجات كوسيلة في التنفيذ.