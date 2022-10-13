أمير الباحة يستعرض جهود أمانة المنطقة ويتسلم تقرير احتفالات الأهالي باليوم الوطني

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقرير احتفالات أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 92 .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، حيث استمع في بداية اللقاء إلى شرح مفصل عن الأعمال الميدانية المنفذة خلال احتفالات أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني بمدينة الباحة وجميع المحافظات وماصاحبها من فعاليات استمرت طوال يوم المناسبة والأيام التي بعده، التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس الحضور لإبراز فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية .

ووجّه سمو الأمير حسام بن سعود أمانة الباحة والبلديات التابعة لها بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها وزوارها، مشيداً بما شمله التقرير من تفاصيل لجميع الفعاليات المصاحبة في جميع المحافظات بالمنطقة .