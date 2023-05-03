أمير الباحة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف المساعد بالمنطقة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمقر الإمارة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف المساعد بالمنطقة الشيخ شعبان بن عايض بن أحمد عسيري, بمناسبة تكليفه برئاسة محكمة الاستئناف بالمنطقة حديثاً، يرافقه مدير المكتب التنسيقي بالمحكمة فهد بن عبدالهادي.

وهنأه سموه بهذه المناسبة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.

وثمن الجهود التي تبذلها محكمة الاستئناف وجميع المحاكم بالمنطقة لخدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، مؤكداً أهمية تسريع إجراءات القضايا وخدمة المراجعين لها بالطريقة النظامية التي تراعي احتياجات المواطنين وتخفف المشقة عليهم في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة أعزها الله.