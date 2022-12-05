أمير الباحة يستقبل فريق الغيم النسائي كأول فريق يشارك في بطولة خارج المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، فريق غيم النسائي؛ بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان آل شايع، وذلك بمناسبة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأهداف العالمية كأول فريق نسائي يشارك في بطولة خارج المنطقة.

وهنَّأ سموه لاعبات الفريق لمشاركتهم بالبطولة، مؤكداً أن الرياضة النسائية في المملكة تشهد تطورًا ملحوظاً, وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.

فيما نوهت قائدة الفريق خلود الغامدي بدعم سمو أمير منطقة الباحة الذي كان له الأثر في إنشاء الفريق والمشاركة بالبطولة.