أمير الباحة يستقبل فريق جولة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”

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أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية دور الشباب في بناء الوطن، كونهم مستقبله الواعد وعماده، لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية تعود بالنفع والفائدة على وطنهم وأنفسهم، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم ورعاية لفئة الشباب لبناء هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، فريق جولة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” وعدداً من منسوبي المؤسسة.

واطلع سموه خلال اللقاء على برنامج وأهداف الجولة التي تنظمها مؤسسة مسك في المنطقة، كما اطلع على مخرجات برنامج صوت الشباب أحد برامج مسار مسك للمجتمع، مشيداً بالبرامج التي تقدمها المؤسسة لخدمة الشباب؛ بما يُسهم في صناعة المستقبل.