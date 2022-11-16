أمير الباحة يستقبل محافظ غامد الزناد ويطلع على تقرير الأعمال المنجزة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، محافظ غامد الزناد صقر بن عبدالعزيز بن رقوش، الذي استعرض سير أعمال المحافظة.

واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير الأعمال المنجزة وسير العمل بالجهات الحكومية بالمحافظة والمشاريع التنموية والاستثمارية والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين، في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية لتسهيل كافة الخدمات وتسخير جميع الامكانيات في جميع المحافظات ومراكزها.