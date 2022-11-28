أمير الباحة يستقبل مدير التعليم بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

وفي بداية اللقاء تسلّم سموه من مدير التعليم تقارير زيارة فريق العمل بالإدارة لمحافظات المنطقة, ومعرض إبداع ٢٠٢٢ واحتفاء الإدارة باليوم الوطني واحتفاء الإدارة باليوم العالمي للمعلم, كذلك تفعيل برنامج التوعية بأضرار المخدرات وبرنامج تشغيل الأسر المنتجة للمقاصف المدرسية، وتفعيل الإدارة لمناسبة اليوم العالمي للطفولة المبكرة.

وأكد الأمير حسام بن سعود أهمية استمرار جودة الرحلة التعليمية موصياً بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة، وبناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على الوفاء بمتطلبات المستفيدين، وتنمية القدرات ودعم المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.