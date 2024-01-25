أمير الباحة يستقبل مدير الدفاع المدني المعين حديثاً بالمنطقة ويتسلّم التقرير السنوي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثاً العميد محمد بن حصيّد العنزي.

وحثّ سموه العميد العنزي على الاهتمام بكل ما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار خلال الفترة الحالية، والعمل على تكثيف الجهود بالخدمات المقدمة، متمنياً له التوفيق فيما كلف به، مؤكداً الدور المهم الفاعل لرجال الدفاع المدني في ظل ما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة.

واطلع سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء على التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة للإنجازات والأعمال لعام 2023م, مستمعاً لشرح عن ما جاء في التقرير خلال الفترة الماضية وعن الخدمات والأعمال وفق الأهداف الإستراتيجية المرتكزة على رؤية المملكة 2030.