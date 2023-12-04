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أمير الباحة يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة المعيّن حديثاً

4 ديسمبر 2023 - 5:53 مساءً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية المعين حديثاً بالمنطقة الدكتور عبدالدائم بن محمد العنزي.

 

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وأكد سموه , أهمية تكثيف الجهود والعمل على تقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها لخدمة المواطنين والمقيمين.

 

 

 

من جانبه , عبر الدكتور عبدالدائم عن شكره وتقديره لسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود ، على استقباله له وما استمع إليه من توجيهات ، مؤكداً المضي قُدماً نحو تحقيق كل ما يخدم أهالي منطقة الباحة في مختلف الجوانب الصحية.

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4 ديسمبر 2023 - 5:53 مساءً
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