أمير الباحة يستقبل مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي الرائد مهندس سعيد بن جمعان الزهراني.

واستمع سموه لشرح عن المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها الهيئة في المجالات الفنية والهندسية والتنظيمية والإجرائية الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في المنشآت التي تشرف عليها الهيئة بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

وقد نوه سموه بأهمية الأعمال التي تقوم بها الهيئة العليا للأمن الصناعي في سبيل حماية المنشآت الحيوية بالمنطقة وضمان سلامتها بعد توفيق الله -عز وجل- وأهمية التكامل في ذلك مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية المساندة.