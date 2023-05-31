أمير الباحة يستقبل مدير فرع شؤون الإسكان بالمنطقة المكلف حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حامد العامري الذي صدر قرار تكليفه حديثاً ، يرافقه مدير الفرع سابقاً المهندس محمد المعاوي، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي السواط.

وقدّم سموه شكره للمعاوي، على ما قدمه خلال فترة عمله بمنطقة الباحة، كما حث المهندس العامري على أهمية بذل الجهود لإنجاز مشاريع الاسكان بالمنطقة التي تعكس مدى اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

فيما ثمن الحضور لسمو الأمير حسام بن سعود , اهتمامه ودعمه وتوجيهاته الدائمة لكل مايخدم أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمنطقة.