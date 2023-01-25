أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني وعددا من مسؤولي الفرع.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال المهرجانات الزراعية التي نفذها فرع الوزارة خلال عام 2022م في عدة محافظات بالمنطقة وهي مهرجان خيرات الباحة بمدينة الباحة، مهرجان العسل بمحافظة بلجرشي، مهرجان التمور ومهرجان الزيتون بمحافظة العقيق، ومهرجان الرمان بمحافظة القرى.

وأكد سمو أمير الباحة أهمية تعظيم الفائدة من إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات المصاحبة للمهرجانات لرفع الوعي لدى المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة والتي تحقق كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي لمنطقة الباحة والاستفادة من المقومات التي تساهم في نجاح المهرجانات الزراعية وفي مقدمتها تنوع الميز النسبية من المنتجات الزراعية في مختلف محافظات المنطقة وتحقيق أهداف المبادرات على مستوى المملكة والتي تجد كل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المهندس الزهراني أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أولت المهرجانات الزراعية اهتماما كبيراً لإيمانها بالنجاح الذي تحققه في العملية التسويقية للمنتجات الزراعية والتعريف بأبرز الموارد الطبيعية حيث تعتبر بوابة تسويقية سياحية يتوافد اليها الكثير من الزوار للبحث عن المنتجات ذات الجودة العالية، مع وجود شركاء نجاح مميزين في العديد من الجهات الحكومية والأهلية وخصوصاً الجمعيات التعاونية الزراعية التي تشارك في تطوير العمل الزراعي من الناحية التسويقية ورفع مستوى المنتجات الزراعية سواء من ناحية الكمية أو الجودة بالإضافة الى تنوع المحاصيل الواعدة وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ، كما يوجد عدد من المزارعين المتميزين والذين يغذون المهرجانات بأجود المنتجات الزراعية المحلية.