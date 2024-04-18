أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة ويطلع على أعمال الفرع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم ، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, المهندس فهد الزهراني , وعددًا من مسؤولي الفرع.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الفرع والمهرجانات الزراعية, التي نفذها فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، والفرص الاستثمارية للمدن الزراعية في محافظات المنطقة.

وأكد سموه أهمية تعظيم الفائدة من المدن الزراعية, التي تحقق كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي لمنطقة الباحة والاستفادة من المقومات, التي تسهم في نجاح المدن الزراعية، وفي مقدمتها تنوع الميز النسبية من المنتجات الزراعية, في مختلف محافظات المنطقة وتحقيق أهداف المبادرات على مستوى المملكة, التي تجد كل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أوضح المهندس الزهراني, أن وزارة البيئة والمياه والزراعة, أولت المدن الزراعية اهتماماً كبيراً لإيمانها بالنجاح الذي تحققه في الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية واستدامة الموارد الطبيعية، حيث تعد بوابة تسويقية سياحية يتوافد إليها الكثير من الزوار, للبحث عن المنتجات ذات الجودة العالية، مع وجود شركاء نجاح مميزين في العديد من الجهات الحكومية والأهلية وخصوصاً الجمعيات التعاونية الزراعية, التي تشارك في تطوير العمل الزراعي من الناحية الاستثمار في هذه المدن ورفع مستوى المنتجات الزراعية سواء من ناحية الكمية أو الجودة, بالإضافة إلى تنوع المحاصيل الواعدة وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ، كما يوجد عدد من الميز النسبية للمنطقة التي تسهم في نجاح هذه المدن.