أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح سالم الزهراني.

وتسلم سموه خلال الاستقبال تقارير المشاريع التنموية بالمنطقة وشملت عددًا من المشروعات الاستثمارية الزراعية المستقبلية التي تأتي ضمن توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بلوغ الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل المحلية, واشتملت على عدة مشاريع وزارية تهدف لتسويق المنتجات الزراعية من خلال مركزين تسويقيين للمنتجات الزراعية ومصنع للبن يحتوي على منطقة للتعبئة والتغليف والتسويق ومركز للبذور والتقاوي يتم من خلاله انتخاب أجود أنواع البذور الملائمة للمنطقة لضمان إنتاج صحي ذي جودة عالية وإنتاج وفير.

كما بدأ الفرع بتشغيل مشروع مختبر فحص متبقيات المواد الكيماوية في المنتجات الزراعية وذلك من خلال سحب العينات من المزارع الموردة للأسواق لضمان جودة المنتجات وسلامتها على صحة المستهلك.