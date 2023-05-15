أمير الباحة يستقبل مستشار هيئة التراث

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود المستشار بهيئة التراث .

وفي بداية اللقاء تسلم سموه تقرير عن آخر الإنجازات والدراسات لبعض القرى التراثية ومواقعها في المنطقة ، مثمناً جميع الجهود التي تبذلها هيئة التراث بالمنطقة التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما تزخر به الباحة ومحافظاتها من مواقع تراثية وآثار تستحق أن تكون إحدى وجهات الهيئة الرئيسية على مستوى المملكة .

وجرى خلال اللقاء استعراض ملف التراث بمنطقة الباحة ، ودعمه والعمل على الاستفادة من جميع الموارد ومقوماتها السياحة المميزة، من خلال مواقعها الأثرية والقرى التراثية بها، إضافة إلى مناقشة المشروعات التي تشرف عليها الهيئة بالمنطقة .

وثمن سمو أمير منطقة الباحة اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- في تطوير قطاع التراث في المملكة، مشدداً على ضرورة الاهتمام والعناية بالمقتنيات الأثرية الغنية بالمنطقة، والمحافظة عليها بما يعود على المنطقة والمواقع الأثرية بالتطور والنماء، منوهاً بإستراتيجية الهيئة ومشروعاتها في إبراز تراث المملكة العريق والمحافظة عليه وتنميته وتواصل هذا الموروث الحضاري بين أبناء الوطن .