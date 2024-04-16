أمير الباحة يستقبل منسوبي الإمارة وعددًا من القيادات المهنئين بعيد الفطر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة، منسوبي إمارة المنطقة، يتقدمهم وكلاء الإمارة الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر، كما قدم أصحاب الفضيلة والسعادة، والمحافظون ومديرو الإدارات الحكومية، وكبار المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين، وعدد من المواطنين، تهنئتهم لسموه وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

ونقل سموه تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة لأهالي المنطقة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

وحث الجميع على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمهام العمل ورفع مستوى الإنتاجية، بما يخدم المواطن والمقيم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.