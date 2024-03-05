أمير الباحة يستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , في مكتبه اليوم، معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، وعددا من قيادات الوزارة والصندوق.

واطلع سموه خلال الاستقبال , على جهود الوزارة ومنظومة الموارد البشرية في التوطين وتمكين الكوادر الوطنية، كما استعرض التقرير السنوي للصندوق وما تضمنه من نتائج وإنجازات؛ وأبزر ما تحقق في المنطقة من برامج تدريب وتأهيل وتمكين وتوظيف أستفاد منها أبناء وبنات المنطقة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أمير الباحة, ضرورة الاستفادة من الميز التنافسية التي تحظى بها المنطقة، لاسيما على صعيد القطاع السياحي، في ظل توجه القيادة الحكيمة – حفظها الله -، في تطوير وتنمية السياحة واستقطاب السواح من داخل وخارج المملكة ، مشددًا على أهمية توحيد الجهود بين كافة القطاعات دون استثناء للدفع بعملية التوطين ورفد الاقتصاد المحلي بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة.

من جهته أكد المهندس الراجحي , أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بهدف رفع معدلات التوطين وإشراك القوى البشرية في التنمية الوطنية الراهنة ، لافتًا إلى أن منظومة الموارد البشرية تسعى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الجهود لتحقيق التنمية والاستدامة لمنشآت القطاع الخاص.