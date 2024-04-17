أمير الباحة يسلّم رخصة المعهد العالي للتدريب للجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي

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سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رخصة المعهد العالي للتدريب والتصنيع الزراعي , لرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي عبدالله عساف غنيم.

واستمع سموّه خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير التدريب التّقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، إلى شرح عن فكرة المعهد الذي يعدّ الأول من نوعه، من حيث الخدمات التي سيقدمها لأبناء وبنات المنطقة في تخصّصات تقنية التصنيع الزراعي.

وأوضح آل مشوط أن المعهد العالي للتدريب والتصنيع الزراعي بمنطقة الباحة سيكون رافداً وداعماً مهمّاً لقطاع الزراعة بالمنطقة، مقدّماً شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لكل ما يخدم المنطقة وأهلها.

وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تقدمه من خدمات في المنطقة من خلال الكليّات والمعاهد القائمة حالياً، وما ستعود به هذه الشراكة من إيجاد وظائف لأبناء المنطقة، واستيعاب سوق العمل للخرّيجين في التخصّصات التي يتطلبها السوق.

وأكّد سموه دعم القيادة الرشيدة غير المحدود للقطاع التعاوني الزراعي، ولقطاع التدريب التقني والمهني لكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات الوطن.