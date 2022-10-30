أمير الباحة يطلع على أعمال لجنة التحول الرقمي بشرطة المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء سالم بن هياف القرقاح.

وقدم اللواء القرقاح لسموه تقرير أعمال لجنة التحول الرقمي والتدريب على رأس العمل بشرطة المنطقة.

ونوه سموه خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة ومحافظاتها وما يقدمونه من برامج توعوية للمواطن والمقيم، مؤكدًا أهمية استمرار العمل وتقديم أفضل الخدمات وفق الخطط الأمنية المتبعة.

من جانبه نوه اللواء القرقاح بمتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة للشأن الأمني بالمنطقة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطن والمقيم .