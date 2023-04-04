أمير الباحة يطلع على أعمال وبرامج مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة التطويرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالباحة عبدالله بن محمد حجر.

وشاهد سموه خلال اللقاء عرض تعريفي عن مجلس الجمعيات الأهلية بالباحة وأعمال المجلس والبرامج التطويرية التي يقوم بتفعيلها بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة وتعزيز المفهوم الاجتماعي في القطاع غير الربحي بالإضافة إلى التحول الرقمي.

كما اطّلع سموه على الفرص المعلنة لعام 2023م ومن ضمنها زكاة الفطر ومبادرة تضمين ومشروع الحضانات لعشر جمعيات ناشئة بدعم من هيئة الأوقاف ومشروع سنابل الخير ومؤسسة العثيم ومبادرة تفريج كربة وبمشاركة ثلاث جمعيات من المنطقة ، والملتقيات التي ستقام الفترة القادمة ومن ضمنها ملتقى تمكين وملتقى الاستثمار الاجتماعي وملتقى إسناد وملتقى المؤسسات المانحة مستعرضاً سموه الخطة التشغيلية للمجلس لعام 2023م .