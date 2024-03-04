أمير الباحة يطلع على استعدادات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة لشهر رمضان المبارك

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على التقرير السنوي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لبرامج وأنشطة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ نواف بن عائض الغامدي، حيث اطّلع خلال اللقاء على الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة خلال شهر رمضان لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

وأكد سموه على ضرورة توفير سبل الراحة والاهتمام ببيوت الله تعالى وعمل الاستعدادات اللازمة ليؤدي الناس صلاتهم بخشوع وطمأنينة في أجواءٍ إيمانية.