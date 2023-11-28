أمير الباحة يطلع على الأعمال المنفذة في عقبة حزنة ومشروع طريق الحمراء

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة , على الأعمال المنفذة في عقبة حزنة ، وتنفيذ مشروع طريق الحمراء في قطاع تهامة .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم ، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي ، الذي استعرض أعمال الصيانة المنفذة في عقبة حزنة عقب هطول الأمطار وما تم اتخاذه من تدابير لتسهيل حركة المرور على مرتادية الذي يربط بين محافظة بلجرشي بقطاع السراة ومحافظة المخواة بتهامة بطول 28 كيلو متراً ، مفيداً بأن الأعمال مستمرة من حماية وتصريف مياه الأمطار وإزالة الصخور بعد هطول الأمطار .

وبين أن العمل جارٍ في تنفيذ مشروع طريق الحمراء الذي يربط ما بين محافظتي غامد الزناد والمخواة بقطاع تهامة بطول 4 كم و200 متر ، مفيداً أنه وفق توجيه سمو أمير المنطقة يعكف حالياً فرع وزارة النقل بالمنطقة وجمعية طرق على تمهيد وتنفيذ الطريق.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة أهمية متابعة المشاريع الجاري تنفيذها والرفع بتقارير حيال ذلك أولا بأول ومضاعفة الجهود لسرعة إنهاء هذه المشاريع وإيجاد الحلول التي تكفل معالجتها .