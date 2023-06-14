أمير الباحة يطلع على تقرير أعمال مركز “وقاء” بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد الزهراني، يرافقه مدير عام مركز “وقاء” راشد الزهراني, وعددا من منسوبيه .

وتسلَّم سموه خلال اللقاء تقريراً تعريفياً لأعمال “وقاء” بمنطقة الباحة متضمناً اختصاصاته وأهدافه الاستراتيجية وفقاَ لسياسات الوزارة المعتمدة.

وثمّن انطلاق أعمال وتمكين مركز “وقاء” للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في المنطقة، مؤكداً أن المنطقة تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية المتنوعة التي تستوجب العمل للحفاظ عليها وتنميتها واستدامتها.

ونوه سمو أمير المنطقة إلى الرعاية والاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع البيئة والمياه والزراعة، وبالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الوزارة لدعم المستفيدين من المزارعين وأصحاب المواشي، مشيداً بالبرامج التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة من أجل الحفاظ على البيئة.

وشدد على أهمية تكثيف المبادرات التوعوية التي تسهم في مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المختلفة، لتمكين المركز للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.

من جانبه أكد الزهراني حرصه ومنسوبي مركز وقاء بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال، مشيراً الى أن المركز يحرص على تقصي الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بشكل استباقي، ويعمل على التوعية من أخطارها سعياً إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.