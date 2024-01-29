أمير الباحة يطلع على منصة فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الهادفة لخدمة المواطنين

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على المنصة الخاصة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لاستقبال الطلبات من المواطنين داخل المنطقة, وتشرف عليها الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم, مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شائق بن محمد الشائق، الذي قدم شرحاً عن المنصة التي تقوم على استقبال الطلبات من المواطنين داخل منطقة الباحة، بإشراف إمارة المنطقة وتوجيهها للجهات الحكومية المشرفة فنيًا على الجمعيات الأهلية، وبدورها تقوم بتوجيه الجهة الأهلية التي يكون ضمن نطاقها مقدم الطلب.

وبين أن المنصة ستكون متاحة ومجانية الاستخدام للمواطنين ومتابعة الطلبات بكل يسر وسهولة مع تعزيز مبدأ الشفافية وسرعة معالجة الطلبات أولاً بأول ، مفيداً بأنها تهدف إلى تحسين وتسهيل عملية تقديم طلبات المواطنين داخل المنطقة وتصنيفها وتوفير وسيلة فعالة للإمارة والجهات ذات العلاقة ومقدم الطلب لتتبع حالة الطلبات ونتائج معالجتها وإغلاقها وسرعة معالجتها حسب تصنيف كل طلب.

وثمن سمو أمير المنطقة الجهود التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة لخدمة أهالي الباحة.

فيما نوه الشائق بحرص واهتمام سمو أمير المنطقة بجميع الأعمال التي تهدف إلى تسهيل خدمة المواطن بالمنطقة.