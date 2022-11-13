أمير الباحة يطّلع على تقرير برامج وفعاليات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على تقرير البرامج والفعاليات التي نفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة مرزوق بن عبدالله الرويس، الذي قدّم لسموّه شرحاً عمّا تضمنه التقرير من المنجزات التي نفّذها الفرع بمحافظات ومراكز المنطقة، مفيداً بأنها تهدف إلى توعية المجتمع وتعزيز قيم الولاء والمواطنة، بالإضافة إلى تطوير المساجد والمصليات، وإبراز دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان.

وأكد سموّه أهمية تنفيذ البرامج الدعوية بما يسهم في تعزيز وترسيخ معاني التسامح والاعتدال، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها لجميع القطاعات بالمنطقة.

وشدّد على دور الفرع والإدارات المرتبطة بها بمحافظات المنطقة في الدعوة إلى اللَّه تعالى وخدمة بيوت اللَّه، موجهاً الجميع ببذل المزيد من الجهود للقيام بالمهام الموكلة إليهم, مؤكداً أهمية التطوع الذي يجسد نموذجاً من أعمال الخير بمفهومه الواسع القائم على المساعدة وتلبية الحاجات ومؤازرة الآخرين مما يزيد من روح التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مع تنفيذ مبادرات تطوعية للعناية بالمساجد والجوامع وتمكين المرأة من العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

من جهته أعرب الرويس عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة بيوت الله وخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.