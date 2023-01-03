أمير الباحة يطّلع على تقرير ملتقى “آفاق للتوظيف 2022”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، خالد آل مشوط وعددا من قيادات الإدارة .

وفي بداية اللقاء تسلّم سمو أمير المنطقة تقرير ملتقى “آفاق للتوظيف 2022″، الذي سبق أن افتتحه سموه بهدف استقطاب خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وبيّن آل مشوط ، أن ملتقى آفاق استقبل أكثر من 75.000 زائر، فيما تم عرض أكثر من 2000 فرصة وظيفية في أكثر من 20 شركة من مختلف مناطق المملكة، واستقبل الموقع الالكتروني للملتقى 2600 حالة تسجيل، مفيداً بأن الملتقى نجح في توظيف أكثر من 1050 متقدماً ممن انطبقت عليهم شروط التوظيف.

وأشار إلى نجاح مذكرة التفاهم التي رعاها سمو أمير المنطقة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة وشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في توظيف أكثر من 220 متدرباً التحقوا بمنشآت الشركة .

وأكد سمو أمير منطقة الباحة أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبي حاجة المنطقة بجميع محافظاتها ويواكب تطلعات سوق العمل، وأن يتم رفع القدرات التدريبية لخدمة أبناء وبنات المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ، مشيداً سموه بالدور الكبير الذي تقدمه الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة من برامج ودورات تدريبية بهدف دعم سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة.