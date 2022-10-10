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أمير الباحة يعتمد تشكيل مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 أكتوبر 2022 - 7:54 صباحًا

المناطق_الباحة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز, باعتماد تشكيل مجلس إدارة الجائزة في نسختها الثامنة برئاسة أمين عام الجائزة الدكتور منصور بن سعيد أبو رأس, ووكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري نائباً للرئيس, إضافة لعضوية 18 عضوا آخرين.

وأعرب الدكتور أبو راس عن سعادته وأعضاء المجلس باعتماد سمو أمير المنطقة التشكيل الجديد للمجلس, وثقة سموه بالأعضاء الذين تم اختيارهم, راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 أكتوبر 2022 - 7:54 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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