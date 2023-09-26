أمير الباحة يفتتح مهرجان الرمان الوطني الـ 12

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمته فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بجوار مبنى جمعية الرمان التعاونية بمحافظة القرى.

وتجول أمير منطقة الباحة على أركان المهرجان الذي يشارك فيه أكثر من 70 عارضاً لفاكهة الرمان التي تنتشر مزارعها في عدد من محافظات الباحة ومراكزها، وفي أودية تاريخية من أشهرها وادي بيده ووادي تربة زهران ووادي مرأوه، ووادي الصدر، واستمع إلى شرح من العارضين عن الرمان وأسعاره التي تراوح كميات الصناديق منها ما بين 50 ريالاً و 700 ريال، بينما حجم العبوات يراوح ما بين 7 كيلو جرامات و15 كيلو جراماً، وتختلف باختلاف حجم وجودة المنتج وتزيد وتنقص حسب العرض والطلب ما بين بداية موسم جمع المحصول ونهايته.

واطّلع سموه على عدد من منتجات وعصائر الرمان، كما شاهد ركن الأسر المنتجة التي تقدم العديد من المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة.

بعد ذلك دشّن سمو أمير منطقة الباحة مبادرة المكينة الزراعية التي تنظمها الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي ببني كبير بالشراكة مع مؤسسة ريف الأهلية.

وفي ختام الحفل تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني.

الجدير بالذكر أن المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع يصاحبه العديد من الورش الإرشادية؛ والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية الممارسات الزراعية السليمة, وعدد من البرامج الترفيهية للأسر والأطفال.