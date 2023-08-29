أمير الباحة يكرّم الطالبتين “لمار وميار” لحصولهما على المركز الثاني في مسابقة “مسار الأفلام”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الطالبتين لمار وميار فواز الغامدي الحاصلتين على المركز الثاني في المسابقة الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم (مسار الأفلام) ومبلغ 57 ألف ريال كجائزة تقديرية عن فيلم (مخاطر الألعاب الإلكترونية) بحضور مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق ووالد ووالدة الطالبتين.

وهنأ سموه الطالبتين وأسرتهما وكافة منسوبات ابتدائية المخواة الأولى والمعلمات, مؤكداً اعتزازه بهذا المنجز الذي ينمّ عن وعي متقدم وقدرة على توظيف المنتجات التوعوية الهادفة, عادًّا هذه النماذج الفاعلة من بنات الوطن لَبِنات صالحة لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن نحو بناء مجتمع حيوي ومنافس عالمياً.

كما ثمن سمو أمير الباحة جهود وزارتي الثقافة والتعليم في الحرص على طرح مثل هذه البرامج التي تهتم بالاستثمار في العقول وتسهم في إبراز المبدعين وتفسح الطريق أمامهم للإسهام في بناء مستقبل الوطن بما يعزز مشروع تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد – حفظه الله -.

فيما ثمن الطالبتان ميار ولمار ووالدهما , عبارات الدعم والتشجيع التي وجهها سموه والتي ستكون دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال رحلتهما التعليمية والعملية ولأسرتهما في تقديم المزيد من الدعم والحرص على كل مامن شأنه بناء شخصية الأبناء ومايعزز حضورهم وبناء مستقبلهم المشرق.