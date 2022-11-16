أمير الباحة يكرّم 26 موظفاً وموظفة من المتميزين بإمارة المنطقة

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، 26 موظفاً وموظفة من منسوبي إمارة المنطقة المتميزين في أدائهم ضمن برنامج “جائزة التميز” الذي أطلقه سموه الكريم على مستوى ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز المرتبطة بها، وتشرف عليه الإدارة العامة للموارد البشرية بالإمارة، حيث يأتي هذا البرنامج بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمة النوعية المقدمة للمستفيد .

وهنأ سموه الفائزين بالجوائز، مؤكداً أهمية عدم إهمال جانب التحفيز وإعطاء كل مجتهد حقه من التكريم , مشيرا سموه إلى أن هذا البرنامج تم تنفيذه لتحفيز المتميزين في إمارة المنطقة، والعمل من خلالها على مبدأ العدالة لهذا البرنامج، من خلال معايير وشروط محددة .

وقال : “إن هذه الجائزة ليست مرتبطة بادارة محددة إنما هي شاملة لجميع الادارات والمحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة، وستشمل جميع الموظفين المتميزين في الفترة القادمة”.

وأضاف سموه : “إن هذه الجائزة تشجيعية وتحفيزية نهدف من خلالها استمرار الأداء لخدمة المستفيدين من المواطنين والمقيمين لتكون خدمتهم على أفضل مستوى، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، وتأكيدهما الدائم على خدمة المواطن والمقيم، مباركاً سموه لجميع الحاصلين على الجائزة مقدراً سموه تميزهم وأدائهم” ، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الجائزة ستستمر لتكون حافزا للجميع” .