أمير الباحة يلتقي الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة – أمس – بمديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومحافظي المحافظات, ومشايخ القبائل, وجمعاً من أعيان المنطقة والأهالي .

وأكد سموه أهمية القيم السامية التي أمرنا بها الشرع الحنيف وتجذرت في مجتمعاتنا منذ القدم خلال شهر رمضان على , وعلى رأسها إصلاح ذات البين والتكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع وبذل الخير في كل مايعزز هذه القيم.

بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان كلمة أعلن خلالها عن عدد من المشاريع التي تستهدف منطقة الباحة منها زيادة المحميات بالمنطقة، وعودة التوازن للحياة الفطرية لها, وكذلك إيجاد حلول لمشكلة قرود البابون.

إثر ذلك تحدث رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة محفوظ بن عبدالله الغامدي عن اللجنة التي تمكنت خلال عشر سنوات من استقبال 11986 قضية, حيث تم الإصلاح وحل 8215 قضية, كما قدمت اللجنة استشارات أسرية واجتماعية بعدد 7122 استشارة, و4700 ساعة تطوعية.

وأشار رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش في كلمة له أن اللجنة تعتمد على ثلاثة مسارات, الأول الرعاية الأسرية والتي استفاد منها 3637 مستفيدا, والثاني العناية الأسرية واستفاد منها 120 مستفيدا, والمسار الأخير تنمية القدرات واستفاد منه 180 مستفيدا.

بعدها أطلق سمو الأمير حسام بن سعود مبادرة “ولا تنسوا الفضل بينكم” التابعة للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة, وحملة “تراحم من مجتمعنا” التابعة للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة.

وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول فضل شهر رمضان المبارك، فيما تناول الجميع طعام السحور على مائدة سموه الكريم.