أمير الباحة يلتقي مدير إدارة الجوازات المعيّن حديثاً بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة العميد عبدالقادر بن عبدالله العبدالقادر، بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة .

وقدم سموه التهنئة للعميد العبدالقادر بهذه الثقة الملكية ، متمنياً له التوفيق والسداد وبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين بالباحة .

وأشاد سمو أمير الباحة بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم انجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها الدولة أيدها الله وبالمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، منوهاً سموه بالجهود المباركة التي يبذلها مسؤولي وموظفي جوازات الباحة لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.