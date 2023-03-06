أمير الباحة يناقش المشاريع البلدية بمحافظة القرى

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رأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، اجتماع مناقشة المشاريع البلدية بمحافظة القرى، بحضور محافظ القرى هزاع بن قرملة, ورئيس بلدية القرى المهندس علي الزهراني, ورئيس بلدية معشوقة المهندس علي الغامدي.

وشاهد سموه في بداية الاجتماع عرضاً مرئياً حول المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في محافظة القرى ومراكزها، مشيداً بالجهود المبذولة حيال معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والمتأخرة، حاثاً على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في موعدها، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم وعناية بكل ما يهم راحة المواطنين والمقيمين.

وشدّد على تكثيف الجهود لدعم ملف الاستثمار بالمحافظة, والحرص على توزيع الخدمات وإيصالها لجميع المواطنين والمقيمين في جميع المراكز والقرى، مع التأكيد على متابعة مشروع القرى التراثية من قبل غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة وقياس مؤشرات الإنجاز لتوصيات هذا الاجتماع.